Calgary

10 things to do in Calgary this weekend

By Melissa Gilligan

Published

Saskatchewan Roughriders receiver Joe Robustelli (82) runs the football as Calgary Stampeders defensive back Tyler Richardson (35) looks on during the second half of CFL football action in Regina, on Saturday, July 12, 2025. (THE CANADIAN PRESS/Heywood Yu)
Saskatchewan Roughriders receiver Joe Robustelli (82) runs the football as Calgary Stampeders defensive back Tyler Richardson (35) looks on during the second half of CFL football action in Regina, on Saturday, July 12, 2025. (THE CANADIAN PRESS/Heywood Yu) (Heywood Yu/The Canadian Press)