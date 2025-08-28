Montreal

Quebec opens new palliative care unit with MAiD program

By Erika Morris

Published

From left to right: Dr. Nathalie Allard, Philippe Ethier, Stéphanie Morin, Sonia Bélanger, Maude Malo, Marcel Landry, Jean-Robert Laporte, Geneviève Biron, Maryse Poupart, Tommy Pelletier and Myriam Laporte. (CNW Group/Medifice) (Hand-out/Medifice)