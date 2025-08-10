ADVERTISEMENT

New Brunswick

The East Coast Eater: New Brunswicker shares his love of local eats

By Amanda Debison

Updated

Published

Alex Kwok shares New Brunswick's culinary scene through his social media channel: The East Coast Eater. (Source: TikTok)
Alex Kwok shares New Brunswick's culinary scene through his social media channel: The East Coast Eater. (Source: TikTok)