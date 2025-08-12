ADVERTISEMENT

Montreal

PQ leader welcomes Maxime Bernier’s support for a third referendum

By The Canadian Press

Published

PQ candidate Alex Boissonneault, right, and Paul St-Pierre Plamondon, leader of the Parti Québécois, speak to media at an election party during a by-election in Quebec's Arthabaska riding, in Victoriaville, Que., on Monday, Aug. 11, 2025. (Christopher Katsarov/The Canadian Press)