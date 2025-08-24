ADVERTISEMENT

Regina

Strong second half spurs Stampeders to 32-15 win over Roughriders

By The Canadian Press

Published

Saskatchewan Roughriders' DaMarcus Fields, right, grabs for Calgary Stampeders' Dedrick Mills during second half CFL football action in Calgary, Saturday, Aug. 23, 2025.THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh (Jeff McIntosh/The Canadian Press)