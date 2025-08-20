ADVERTISEMENT

Ottawa

Nepean councillors, MPP meet with local MP Mark Carney

By Ted Raymond

Published

Knoxdale-Merivale Coun. Sean Devine (right) poses with Nepean Liberal MPP Tyler Watt (front left), Barrhaven East Coun. Wilson Lo (back left) Nepean MP and Prime Minister Mark Carney (centre) and Barrhaven West Coun. David Hill (back right) as the group met to discuss local issues. (Sean Devine/Bluesky)