Edmonton

Wildfire smoke behind ‘high risk’ air quality warning

By Alex Antoneshyn

Published

Wildfire smoke obscures an aerial view of the Alberta legislature in downtown Edmonton on June 11, 2025. (Cam Wiebe / CTV News Edmonton)
Wildfire smoke obscures an aerial view of the Alberta legislature in downtown Edmonton on June 11, 2025. (Cam Wiebe / CTV News Edmonton)