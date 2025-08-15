ADVERTISEMENT

New Brunswick

Number of active wildfires in New Brunswick increases to 23, six out of control

By Melanie Price

Published

A fire burns in the Miramichi-area of New Brunswick on Aug. 12, 2025. (CTV Atlantic / New Brunswick Government)
A fire burns in the Miramichi-area of New Brunswick on Aug. 12, 2025. (CTV Atlantic / New Brunswick Government)