ADVERTISEMENT

New Brunswick

Miramichi-area wildfire grows to 1,120 hectares overnight

By Andrea Jerrett

Published

A wildfire in the Miramichi area is pictured on Aug. 10, 2025. (Source: N.B. DNR)
A wildfire in the Miramichi area is pictured on Aug. 10, 2025. (Source: N.B. DNR)