Vancouver

Police watchdog investigating after man shot in Burnaby, B.C.

By Todd Coyne

Published

Police were called to a reported domestic dispute at a home in the 4300 block of Dundas Street just before 3 p.m. on Sept. 1, 2025.
Police were called to a reported domestic dispute at a home in the 4300 block of Dundas Street just before 3 p.m. on Sept. 1, 2025.