Montreal

Fajardo, Julien-Grant help Elks rally to beat Alouettes 23-22 in return to Montreal

By The Canadian Press

Edmonton Elks' Kaion Julien-Grant (11) celebrates with teammates after he scored during second half CFL action against the Montreal Alouettes in Montreal on Friday, Aug. 8, 2025. THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov (Christopher Katsarov/The Canadian Press)