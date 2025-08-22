ADVERTISEMENT

Edmonton

Leduc sporting competition for older athletes promotes health and positivity

By Ali Yusuf

Published

Athletes participating in the Alberta 55 Plus Provincial Games in Leduc, Alta., on Aug. 22, 2025. (Marek Tkach/CTV News Edmonton)
Athletes participating in the Alberta 55 Plus Provincial Games in Leduc, Alta., on Aug. 22, 2025. (Marek Tkach/CTV News Edmonton)