ADVERTISEMENT

Edmonton

Driver clocked going 107 km/h over the speed limit northwest of Edmonton: RCMP

By Karyn Mulcahy

Published

A man was cited after he was allegedly reported doing 207 km/h in a 100 km/h zone northwest of Edmonton on Aug. 9, 2025. (Credit: RCMP)
A man was cited after he was allegedly reported doing 207 km/h in a 100 km/h zone northwest of Edmonton on Aug. 9, 2025. (Credit: RCMP)