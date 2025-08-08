ADVERTISEMENT

Calgary

Water advisory issued for Chestermere Lake over ‘elevated’ fecal levels

By Melissa Gilligan

Published

AHS has issued a water quality advisory for Chestermere Lake’s Cove Beach over elevated levels of fecal bacteria found in the water.
