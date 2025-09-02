Barrie

Barrie, Ont. native Veronika Slowikowska joins the cast of ‘SNL’

By The Canadian Press

Canadian comic Veronika Slowikowska, seen in this undated handout photo, will be one of five new cast members joining "Saturday Night Live," the iconic sketch comedy show in its 51st season, premiering Oct. 4, 2025. THE CANADIAN PRESS/Handout - Cobey Arner (Mandatory Credit)