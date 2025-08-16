ADVERTISEMENT

Nova Scotia

Long Lake wildfire still out of control, grows to 807 hectares

By Jennifer Heudes

Published

An excavator clears a fire break at the edge of a wildfire in West Dalhousie, N.S. (Source: Province of Nova Scotia)
An excavator clears a fire break at the edge of a wildfire in West Dalhousie, N.S. (Source: Province of Nova Scotia)