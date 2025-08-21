ADVERTISEMENT

Nova Scotia

Firefighters continue to battle wildfires in Nova Scotia

By The Canadian Press

Published

A water skimmer from the Northwest Territories flies over the evacuation area where firefighters are battling the Long Lake wildfire in Nova Scotia's Annapolis County, outside the community of West Dalhousie, N.S., on Tuesday, Aug. 19, 2025. THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese