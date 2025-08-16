ADVERTISEMENT

New Brunswick

New Brunswick reporting 30 active wildfires; 6 out of control

By Jennifer Heudes

Published

A wildfire burns near Miramichi, N.B., in this Wednesday, Aug. 13, 2025, handout photo. THE CANADIAN PRESS/Handout - Government of New Brunswick, Stephen MacGillivray (Mandatory credit) (Stephen MacGillivray/The Canadian Press)