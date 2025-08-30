Northern Ontario

11 gold mine workers to split $432K HSN 50/50 lottery win

By Dan Bertrand

Published

Playing null of undefined
$432K HSN Foundation 50/50 jackpot won by mining group

$432K HSN Foundation 50/50 jackpot won by mining group

HSN 50/50 supports future medical needs of northeastern Ont.

HSN 50/50 supports future medical needs of northeastern Ont.

HSN 50/50 supports medical research in northern Ont.

HSN 50/50 supports medical research in northern Ont.

HSN 50/50 supports equipment purchases for the hospital's state-of-the-art simulation lab

HSN 50/50 supports equipment purchases for the hospital's state-of-the-art simulation lab