ADVERTISEMENT

Calgary

‘So thankful’: Canadians preparing to play in 2025 Homeless World Cup in Norway

By Timm Bruch

Published

The 2025 Homeless World Cup takes place in Oslo, Norway from Aug. 23 to 30. (Facebook/Homeless World Cup)
The 2025 Homeless World Cup takes place in Oslo, Norway from Aug. 23 to 30. (Facebook/Homeless World Cup)