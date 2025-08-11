ADVERTISEMENT

Barrie

Midland hospital foundation raises $1.8M for mammography program

By Cheryl Browne

Published

The Olive Oil & Winner Dinner, held at Rawley Resort on July 24, helped complete the $1.8-million fundraising goal for mammography at Georgian Bay General Hospital (GBGH). From left: Robyn Kaczanowski, community giving officer, GBGH Foundation; Chris Bondar, We See You campaign co-chair; Adele Newton & Anne-Marie Walker, event organizers; and We See You campaign co-chair Candice Bondar.. Mon., Aug., 11, 2025. PHOTO: GBGH