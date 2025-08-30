Nova Scotia

Nova Scotia’s Annapolis Valley rallying to help those who lost homes to fire

By The Canadian Press

Published

A sign acknowledging first responders is seen outside the evacuation area where firefighters are battling the Long Lake wildfire in Nova Scotia's Annapolis County, outside the community of West Dalhousie, N.S., on Tuesday, Aug. 19, 2025. THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese