ADVERTISEMENT

Nova Scotia

‘Everyone is welcome’: The stage is set for Wi’kipaltmik 2025 in Cape Breton

By Ryan MacDonald

Published

Wi'kipaltimk 2025 is having its inaugural event this weekend in Sydney, N.S. (CTV Atlantic/Ryan MacDonald)
Wi'kipaltimk 2025 is having its inaugural event this weekend in Sydney, N.S. (CTV Atlantic/Ryan MacDonald)