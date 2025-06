Vancouver businessman donates $22.8 million worth of artwork to National Gallery of Canada

Mona Hatoum, Undercurrent (red), 2008, ed. 1/3, cloth-covered electric cable, light bulbs, dimmer device, dimensions variable. Installation view, Galerie Max Hetzler, Berlin. Gift of the Rennie Foundation, Vancouver, 2024. © Mona Hatoum, Photo: Jörg von Bruchhausen, Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin | Paris. (National Gallery of Canada/submitted)