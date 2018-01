CTVNews.ca Staff





Following is a list of links to suicide and crisis hotlines, and resources dedicated to the prevention of suicide as well as how to find counselling.

National Crisis Hotlines

Kids Help Phone

1-800-668-6868

Crisis Services Canada

1-833-456-4566, or text 45645

Native Youth Crisis Hotline

1-877-209-1266

First Nations and Inuit Hope for Wellness Help Line

1‑855‑242-3310

Centre for Suicide Prevention

1-833-456-4566

Canada Drug Rehab Addiction Services Directory

1-866-462-6362

National Eating Disorder Information Centre

1-866-633-4220

National resources for information about mental illness

Bell Let's Talk

Canadian Association for Suicide Prevention(not a crisis line)

204-784-4073

Canadian Mental Health Association

416-646-5557

Canadian Psychological Association

http://www.cpa.ca/public/whatisapsychologist/PTassociations

1-888-472-0657

Mood Disorders Society of Canada

613-921-5565

Schizophrenia Society of Canada

1-800-263-5545

Mental Health Commission

613-683-3755

British Columbia Crisis Hotlines

Crisis Centre

1-800-784-2433

No area code needed: 310-6789

British Columbia Resources

Canadian Mental Health Association - British Columbia Division

1-800-555-8222

Counselling B.C.

1-800-661-2121

Youth in B.C. online chat

Greater Vancouver Area: 604-872-3311

Howe Sunshine & Sunshine Coast: 1-866-661-3311

Aboriginal Wellness Program

604-875-6601

B.C. Psychological Association referral service

1-800-730-0522

B.C. Problem Gambling Help Line

1-888-795-6111

Alberta Crisis Hotlines

Distress Centre

403-266-4357

Alberta Resources

Canadian Mental Health Association - Alberta Division

780-482-6576

Suicide Information and Education Services

403-342-4966

Psychologists Association of Alberta Referral Service

1-888-424-0297

Saskatchewan Crisis Hotlines

Saskatoon Crisis Intervention Service

306-933-6200

Mobile Crisis Services

306-757-0127

Saskatchewan Resources

Canadian Mental Health Association - Saskatchewan Division

1-800-461-5483

Psychology Association of Saskatchewan

Manitoba Crisis Hotlines

Manitoba Suicide Prevention Line “Reason to Live”

1-877-435-7170

Manitoba Crisis Line

1-888-322-3019

Manitoba Sexual Assault Crisis Line

1-888-292-7565

Manitoba Resources

Canadian Mental Health Association - Manitoba Division

204-982-6100

Klinic Community Health

204-784-4090

Mental Health Education Resource Centre of Manitoba

1-855-942-6568

Manitoba Psychological Society-Find a Psychologist

204-488-7398

Yukon Crisis Hotlines

Yukon Crisis Line

403 668-9111

Yukon Resources

Yukon Health and Social Services

1-800-667-8346

Mood Disorders Society of Canada - Yukon Division

1-867-667-8346

Depression Understood

403-668-9111

Northwest Territories Crisis Hotlines

Northwest Territories Help Line

1-867-767-9061

Northwest Territories Resources

CASP - Northwest Territories Crisis Centre

1-800-661-0844

Nunavut Crisis Hotlines

Nunavut Kamatsiaqtut Help Line

1-800-265-3333

Ontario Crisis Hotlines

Ontario Mental Health Helpline

1-866-531-2600

Good2Talk

Gerstein Crisis Centre

416-929-5200

Crisis Line

In Ottawa: 613-722-6914

In the larger Ottawa area: 1-866-996-0991

ONTX Ontario Online & Text Crisis Service

District and Crisis Ontario helplines

416-486-2242

Ontario Resources

Ontario Psychological Association416- 961-5552

Canadian Mental Health Association - Ontario Division

416-977-5580

Family Association for Mental Health Everything (FAME)

416-207-5032

Ontario Association for Suicide Prevention

647-525-6277

Ontario Victim Support Line 1-888-579-2888

Ontario 211 database of Ontario's community and social services

1-877-330-3213

Connex Ontario Health Services

1-866-531-2600

Drug and Alcohol Helpline

1-800-565-8603

Toronto Distress Centre

416-408-4357

Toronto Rape Crisis Centre

416-597-8808

Quebec Crisis Hotlines

Centre de Prevention du Suicide de Quebec

1-866-277-3553

Quebec Resources

Action on Mental Illness

1-877-303-0264

Centre de Prevention du Suicide du Haut-Richelieu

450-348-6300

Movement Sante Mentale Quebec

514-849-3291

Newfoundland and Labrador Crisis Hotlines

Coalition Against Violence

1-888-737-4668

Mobile Crisis Response Team

http://www.easternhealth.ca/WebInWeb.aspx?d=2&id=2375&p=2106

1-888-737-4668

Newfoundland and Labrador Resources

Canadian Mental Health Association - Newfoundland and Labrador Division

1-877-753-8550

Mental Health and Addictions Services triage line

http://www.centralhealth.nl.ca/toll-free-triage-line/1-844-353-3330

Association of Psychology in Newfoundland and Labrador referrals

New Brunswick Crisis Hotlines

Chimo Helpline

1-800-667-5005

New Brunswick Resources

Canadian Mental Health Association - New Brunswick Division

506-455-5231

College of Psychologists of N.B. - Find a psychologist

Prince Edward Island Crisis Hotlines

The Island Helpline

1-800-218-2885

Prince Edward Island Resources

Canadian Mental Health Association - Prince Edward Island Division

902-566-3034

Psychological Association of Prince Edward Island

Nova Scotia Crisis Hotlines

Capital Health - Mental Health Mobile Crisis

1-888-429-8167

Nova Scotia Resources

Canadian Mental Health Association - Nova Scotia Division

1-888-429-8167

Association of Psychologists of Nova Scotia - Find a psychologist

902-422-9183