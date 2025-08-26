ADVERTISEMENT

Edmonton

Red Deer museum teaching Albertans about Norwegian history, culture

By Alex Antoneshyn

Published

Guides at the Norwegian Laft Hus museum in Red Deer, Alta., work on an August 2025 day. (Miriam Valdes-Carletti / CTV News Edmonton)
Guides at the Norwegian Laft Hus museum in Red Deer, Alta., work on an August 2025 day. (Miriam Valdes-Carletti / CTV News Edmonton)