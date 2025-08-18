ADVERTISEMENT

Edmonton

City to send notifications on permit approvals, rezoning applications

By Angela Amato

Published

A large infill project will see 16 units built on what was a single lot in Crestwood. The build prompted neighbour Kelly Petryk to sign up to share her thoughts on Edmonton bylaw during a lengthy public hearing in July 2025. (Sean McClune/CTV News Edmonton)
A large infill project will see 16 units built on what was a single lot in Crestwood. The build prompted neighbour Kelly Petryk to sign up to share her thoughts on Edmonton bylaw during a lengthy public hearing in July 2025. (Sean McClune/CTV News Edmonton)