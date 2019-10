CTVNews.ca Staff





In a somber ceremony at the Canadian Museum of History on Monday, a 50-metre long red banner was revealed to the public, emblazoned with the names of thousands of Indigenous children who died in Canada’s residential school system.

The cloth held 2,800 names, written in stark white on the blood-red fabric, the product of years of research into what happened to Indigenous children who were stolen from their parents, placed in these schools, and never seen again.

Indigenous elders and survivors of the residential schools carried the cloth in the Gatineau, Que., ceremony. A total of 150,000 are believed to have been part of the residential school system at one point.

The list comes after 2015’s Truth and Reconciliation Commission report called for the government to dedicate resources to making a register of those who lost their lives due to the racist practice, one of 94 calls to action included in the report

"It is essential these names be known," said Ry Moran, director of the National Centre for Truth and Reconciliation, which compiled the list. Another 1,600 children are thought to have died, but remain unnamed.

Below is the list of names so far. The centre has said they will add to their register as they discover the fate of more children.

(Baby) Redbreast

[] Cyr

[Jerimian] Ballentyne

[Unknown] Mckay

A. Patrip

A. Thibert

Abel Evan Francois

Abel Half

Abel Ward

Abraham Bighetty

Abraham Moses Nakogee

Absolam Monias

Absolom Bird

Ackeepineskung

Ada Keg

Ada Roberts

Ada Tom

Ada Yako

Adéline Lépiné

Adaline Makokis

Adam Bearhead

Adam Big Feet

Adam Child

Adam J. Noskeye

Adam Kamakawtay

Adam Muskego

Adam Oochoo

Adam Phillip

Adam Stieman

Adam Takakihinew

Adelaide Pictwiwesin

Adele Tambour

Adelina Paul

Adeline Celestine Jones

Adeline Ellize

Adeline Lépiné

Adeline T'Lo

Adelside Flett

Adolophe

Adolph Maurus

Adolphus Janvier

Adrian Reynold G. George

Agatha (Qu'Appelle)

Agatha Flamand

Agathe Chippewyan

Agnes Abraham

Agnes Ahpistawasis

Agnes Amos

Agnes Ben

Agnes Black Boy

Agnes Cartwright

Agnes Kahkeetoomayou

Agnes Keevin

Agnes Michou

Agnes Mucheasakack

Agnes Sawan

Agnes Sinclair

Agnes Thomas

Albert

Albert Aka Chueechoque Hardy

Albert Bellegarde

Albert Big Plume

Albert Brittain

Albert Gladu

Albert Hance

Albert Jackson

Albert Joseph-Henry

Albert Keeshack

Albert Lindsay

Albert Mapils

Albert Mechawes

Albert Morrison

Albert Nepinak

Albert Pictou

Albert Plain Woman

Albert Smith

Albert Sylvestre

Albert Tom

Albert Upistipas

Albert Wiarikwaw

Albertine Hupse

Albina Dumas

Aldina Kewaskunikere

Alec Gras de Rat

Alec Michel

Alec Sam

Alex Bob

Alex Bone

Alex Byhette

Alex C. Prince

Alex Crow

Alex Edjeregon

Alex Grandfarand

Alex Mcgarty Otakysy

Alex Onamekee

Alex Opikew

Alex Ross

Alex Shinguish

Alex Sochowski

Alexander Aukuck

Alexander Callingbull

Alexander Cook

Alexander Cyr

Alexander James Horsefall

Alexander John

Alexander Sakepukaw

Alexandra Diablo

Alexandra Jocomonum

Alexandre Callingbull

Alexandre Wemigwams

Alexandrine Ladoucer

Alexis

Alexis Janvier

Alexis Kahkikyas

Alexis Rain

Alfred Bellegarde

Alfred Ermine

Alfred Fortin

Alfred Iserhoff

Alfred James (A)

Alfred James (B)

Alfred Laliberte

Alfred Lecris

Alfred Little Bighead

Alfred Loutitt

Alfred McKay

Alfred Pascal

Alfred Rain

Alfred Red Bull

Alfred Thomas

Alfred Whitehawk

Alfred William

Alfred Wilson

Alice

Alice Abel

Alice Aukuck

Alice Benoit

Alice Blueboy

Alice Bompass

Alice Brown

Alice Cardinal

Alice Delorme

Alice Dick

Alice Dodman

Alice Garr

Alice George

Alice Kasiminookis

Alice Lonesinger

Alice Mcpherson

Alice Rabbit

Alice Samakeese

Alice Tangie

Alice Wapachee

Alick Sinclair

Alina Alexandre

Aline Galley

Allan Chappise

Allan Prikski

Allan Pukski

Allan Severight

Allan White Horse Medicine

Allen Calf Robe

Allen Jameson

Allen Medicine White Horse

Allen Napo or Mayopo

Allen Patrick Willie

Allen Sam

Alma Beaulieu

Alma Mathilde Evans

Aloysius Daniel

Aloysius McDougall

Aloysius Wilson

Alpheus Mclean

Alphonsine Dominac

Alvin Oshie

Alvina Brass

Amanda Frenchie

Amanda James

Ambrose Alexander

Ambrose Skead

Amelia A.

Amelia Bunn

Amelia Cheesman

Amelia Jim

Amelia Waterchief

Amos Blackhawk

Amos Jacob

Amos Johnson

Amos Lefthand

Amy Abraham

Amy Chief

Amy Shot Both Sides

Anastasia William

Anastasie

Anderson Sye

André (Qu'Appelle)

André Esakke

Andre Nah-Nah-Qua-Hung

Andrea Helen Alfred

Andrew F. Johnston

Andrew Gordon

Andrew H. Paul

Andrew Jackson

Andrew Johnson

Andrew Joseph

Andrew Laroque

Andrew Ologok

Andrew Sam

Andrew Silver

Andrew Small Feet

Andrew Tom

Andrew Tootoosis

Andrew W. Cyr

Andrew Wahcaush

Andrew Williams

Angela Black Water

Angela Hungry Chief

Angela Kiyawasew

Angela Red Crow

Angele Janvier

Angelina Hoof

Angelina Margaret Cardinal

Angelique Amajiwegijig

Angelique Bonnet Rouge

Angelique Kakekamic

Angelique Marcel

Angelique Red Crow

Angelique Trudeau

Anges Edna Rednose

Angus Alfred Sutherland

Angus Anaquot

Angus Crocker

Angus Kamenewetawin

Angus Mcnabb

Angus Stover

Angus Tarbell

Angus Windigo

Ann Darazele

Ann Goodswimmer

Ann Mary Rivier

Anna Aitel

Anna Allary

Anna Amie

Anna Awasse

Anna Baldhead

Anna Big Plume

Anna Littlechief

Anna Mackie

Anna Makokis

Anna Manitowabi

Anna Nejatatic

Anna Whitstone

Annabella Mcnab

Annabelle Spence

Anne Pekonniassang

Anne Wagamese

Annette Many Bears

Annie [Charly] [Short]

Annie Begouiassan

Annie Bighetti

Annie Crane

Annie Crane Chief

Annie Frank

Annie Gishick

Annie Hove

Annie Hunter

Annie Jack

Annie John

Annie Katchimut

Annie Kegeshyoung

Annie Koe

Annie Laviolette

Annie Lucy Andrew

Annie Mark

Annie Moving Tent

Annie Oseemeemas

Annie Oxebin

Annie Pappenburger

Annie Peters

Annie Peyachew

Annie Ross

Annie Sakwayhese

Annie Sindilhyn

Annie Sweet Grass

Annie Tommy

Annie Wadsworth

Annie Wisegais

Annie Yellow Wings

Anthony Moustach

Anthony Percy Moses

Anthony Pierre

Anthony Regis Blackhand

Antoine Derocher

Antoine Jackpine

Antoine Katous

Antoine Martineau

Antoine Wisk

Antoinette Brown

Antoinette Tap-Pee

Arcelle William

Archie Boland

Archie Cochrane

Archie Feather

Archie Feather

Archie Jackson

Archie Lamilise

Archie Oxime

Archie Tourangeau

Aristide Across the Mountain

Armandine Viviers

Arnot Robinson

Arsenekapi

Arthur

Arthur Baptiste

Arthur Heavy Head

Arthur Johnstone

Arthur Miller

Arthur Mousseau

Arthur Sutherland

Audrey Le Sage

Audrey Wesley

August Jimmy

August John Dick

August Tseleokanum

Augustine

Augustine Allen

Awasis (Sturgeon Lake Reserve)

Baby Bill

Baptiste Xavier

Baptistine Laferty

Barbara Little Shield

Barnadette Bruyere

Basil Contois

Basil Mcleod

Batestine Cha

Beaconsfield Cheguans

Beatrice Egodgin

Beatrice Hoof

Beatrice Laferty

Beatrice Lafferty

Beatrice Lasens

Beatrice Moses

Beaulieu Patrick

Belinda James

Belinda Marie Jack

Belinda Raw Eater

Bella Andy

Bella Callihoo

Bella Daniel

Bella Desjarlais

Bella Johnson

Bella Maminawatum

Bella Moar

Bella Papastesis

Bella Peter

Bella Rain

Bella Simon

Bella Snowshoe

Bella T'Atti

Bella Vittrekwa

Bella Wickle

Ben Albert Foley

Benjamin Crow

Benjamin Martin

Benjamin Striped Back

Bernadette Hart

Bernadette Naitamepinesse

Bernadette Strong

Bernadette Thomas

Bernard Heavy Head

Bernard Kamatchamasis

Bernard Pratt

Bernice Billy

Bernice Wadsworth

Bertha Fred

Bertha Jimmy

Bertha Lillian White

Bertha Many Feathers

Bertha Pierre

Bertha Ruby Stewart

Bertha Two Thieves

Bertie Bull

Bertie Kitty

Bertie Mistaken Chief

Bertie Weasel Robe

Bessie Gouchier

Bessie Sutherland

Bessie Wah Pah Hoo

Betsie Osborne

Betsy Lepatac

Betsy Osborne

Betsy Raindeer

Betsy Smith

Beulah Henry

Beverly Joseph

Bibiane Bighetty

Billy Bear Chief

Billy Big Plume

Billy Colder

Billy Kovic

Billy Sleigh

Billy Stabbing First

Billy Wolki

Bina Arcan

Birtie Mistaken Chief

Bob Pierre

Bob Reddish Gun

Bobby Joseph Bell

Bobby Many Wounds

Bobby Okhena

Bradley Thomas Smith

Brian Dillon

Brian Low Horn

Bruce Jumbo

Bruce Reynold Mack

Bruce Wapiske

Bryan Simon

Bucky Arnold

C. Windsor Three Suns

Célestin Jack

Céline Crapaud

Céline Kfwitli

Camilla Bertha Whitehawk

Camille (Hay River)

Camille Charbonneau

Campbell William Pratt

Carl Robert Napio

Carl Tanner

Carle Wynes Linklater/Linkeleter

Carmen Chonkolay

Caroline (Fort Providence)

Caroline Angus

Caroline Bird

Caroline Bunn

Caroline Cardinal

Caroline Felix

Caroline Gardippie

Caroline Harris

Caroline Jacob

Caroline Kinose

Caroline Minoose

Caroline Moses

Caroline Paul

Caroline Simpson

Caroline Williams

Carrie George

Carrie Quackageezick

Carrie Vincent

Catherine Bear Hat

Catherine Bewa

Catherine Flamend

Catherine Jacob

Catherine Johnny

Catherine Mackay

Catherine Marshall

Catherine Peyetchew

Catherine Shanari

Catherine Tom

Catherine Vittrekwa

Catherine Vittrikwa

Catherine Williamson

Cathline Thomas

Cavell-Cary Something (Running Antelope Band)

Cecelia Cameron

Cecil Briton

Cecil Taylor

Cecil Williams

Cecile Mattinas

Cecile Mcbeth Malloeuf

Cecile Prairie Chicken

Cecile Taylor

Cecilia Catcheway

Cecilia Nepichat

Cecilia Noel

Cecilia Quinae

Celena Alexis

Celile Moses

Celina Thomas

Celine (Fort Resolution)

Chantal Eugene

Charlemagne Damas

Charles Anderson

Charles Carpenter

Charles Cheese

Charles Fireing Stoney

Charles Fisher

Charles Fortin

Charles Fournier

Charles Grandbois

Charles Hunter (Fort Albany)

Charles Hunter (Red Deer)

Charles Morrisseau

Charles Mountain

Charles Ombash

Charles Shageze

Charles Wenjack

Charlie Amos

Charlie Big Lake

Charlie Bob

Charlie Douglas

Charlie Johnson

Charlie Many Times Going

Charlie Mechangabo

Charlie Tobaccojuice

Charlotte Cheeo

Charlotte Drynocke

Charlotte Endageezick

Charlotte Mercredi (Cross Lake)

Charlotte Mercredi (Holy Angels)

Charlotte Sagutch

Charlotte Sandy

Charlotte Tangie

Charly Cooper

Chester Moore

Christian Laboucan

Christianna

Christie Ross

Christina Martell

Christina Pitt

Christine Burnstick

Christine Cooper

Christine Dumont

Christine Fortin

Christine Ginnwasbi

Christine Harry

Christine Jacob

Christine Janvier (A)

Christine Janvier (B)

Christine Josephine Joy Joseph

Christine Jules

Christine Kaskaman

Christine Redhead

Christine Roy

Chrysostôme Laviolette

Clémence Cook

Claire Lariviere

Clara Andrew

Clara Bigsky

Clara Mae Rush

Clara Moore

Clara Moses

Clarence Gaston Anaskan

Clarina Matthew

Clarissa Drunken Chief

Clementine Mcarthur

Clements

Clifford Blackned

Clifford John Bearskin

Clifford Swan

Clothilda Willie

Colin Bernard

Connell Memekisik

Conrad Ahenakew

Cora Drugan

Cosmas Ya-Epoutle

Courtland Claus

Crane Medicine Crane

Crookedneck

Cyprien Gaucher

Cyprien Janvier Watchapez

Cyril Edgar

Cyril Mussel

Daisy Dodging Noras

Daisy Medicine Smoker

Daisy Mikinak

Dalton Silver

Damien (Qu'Appelle)

Damien Weasle Head

Dan Charlie

Dan Oka

Dan Skinaway

Daniel Bertie Fireman

Daniel Cook

Daniel Dersrochers

Daniel Dog

Daniel Harry Billy

Daniel Idzozo

Daniel Jimigan

Daniel Kootenay

Daniel Masakeyash

Daniel Moise

Daniel Naposh/Napash

Daniel Tourangeau

Daria Spatay

David Allen Hance

David Bear Shirt

David Cardinal

David Cheesewahmnie

David Freddie Nahacappo

David Harry Snowboy

David Larocque

David Laroque

David Lightning

David Menow

David Moar

David Neacappo

David Rain

David Redsky

David Sauteaux

David Swain

David Tatizoyhema

David Thomas

David Thomas Anderson

David Utchenayea

Deborah Mcdonald

Delia Dokum

Delia Mcintyre

Delphina Theoqualt

Delphine Anlgué

Delvina Bellehumeur

Denial Michel

Denis Albert

Denis Skunk

Denise Boucher

Denise Menosa

Dennis Dick

Desmond Greene

Dianne Bourne

Dick Standing Alone

Dinah Cyr

Dolores George

Dolphus Kiyawasew

Dolphus Lefthand

Dolphus Stoney

Domistille Nepinak

Domitille Morissette

Donald Flett

Donald Miller

Donald Shade

Donalda Philip

Donat Crow Shoe

Dora Arcan

Dora Benson

Dora Gazon

Dora Isaacs

Dora Jane Houle

Dora Jonas

Dora Julien

Dora Noshkepy

Dora Tana'I

Dorcas Evelyn Cummisky

Doreen Wilson

Doris Acquin

Doris Carpenter

Doris Marjorie Starr

Doris McKay

Doris Studhorse

Dorothy Ferries

Dorothy Herkimer

Dorothy Red Gun

Dorothy Rose Strongarm

Dorothy Williams

Douglas Bear

Douglas Benson

Douglas Hall

Douglas Mcnabb

Dudley Shilling

Dummy Bad Boy

Duncan Sticks

Dwayne Jack

Earl Paul

Eddie Bob

Eddie L'Hirondelle

Eddie Paul

Edgar Basil

Edgar Bear

Edgar Calf Robe

Edgar Mcrae

Edgar Smith

Edith Carry Something

Edith Chaske

Edith Clause

Edith Cutter

Edith Cyr

Edith Michell

Edith Mike

Edith Miyestow

Edith Prettyshield

Edith Rabbit

Edith Redwood

Edith Turns Robes Over

Edmond Wibokamigad

Edna Bitternose

Edna Mahinganess

Edward Arnold

Edward Austin

Edward Baptiste

Edward Cassabalt James

Edward Draycott

Edward Edzéné Tcheli

Edward F. Antoine

Edward Fiddler

Edward Kapeskang

Edward Lightfoot

Edward Mcgarty Otakysy

Edward Murdock

Edward Pooyar

Edward Thompson

Edward Wapanoose

Edward Whitecap

Edward Willier

Edwin Beaver

Edwin Harwin

Effie Smith

Eileen Bottle

Eileen Joseph

Eileen Standing Alone

Eléonore Ekretcher

Eleanor Hall

Elie Caribou

Elie Hunter

Elie Marquis Opisinon

Elie Wabosons

Eliezer Dadzene

Elijah (Shingwauk)

Elijah Staomer

Eline Frenchie

Elisa Boucher

Elisa Meoignow

Elise Abel

Elise Aze

Elise Durocher

Elise Enare-tchor

Elise Gooday

Elise Indian

Eliza Auger

Eliza Bird (Gordon's Band)

Eliza Bird (Straggler)

Eliza Francis

Eliza Goodswimmer

Eliza Kaachehow

Eliza Keno

Eliza Kitty

Eliza Louis

Eliza Oseemeemas

Eliza Oshie

Eliza Page

Eliza Rednose

Eliza Sealhunter

Eliza Starr

Eliza Thel'O

Elizabeth (Fort Resolution)

Elizabeth Adam

Elizabeth Badger

Elizabeth Baiser

Elizabeth Brown

Elizabeth Debosiga

Elizabeth Drygeese

Elizabeth Etlenzo

Elizabeth Etsembo

Elizabeth Grayeye

Elizabeth Iron Shirt

Elizabeth Janvier

Elizabeth Kwatlatyi

Elizabeth Land

Elizabeth L'Hommecourt

Elizabeth Mahiganes

Elizabeth Mary Goodtrack

Elizabeth Menicoche

Elizabeth Papaseqwanape

Elizabeth Patrick

Elizabeth Rat

Elizabeth Rose

Elizabeth Ross

Elizabeth Severight

Elizabeth Sinclair

Elizabeth Smith

Elizabeth Thomas

Elizabeth Watters

Elize (Fort Resolution)

Elize Ahseeneeseer

Elize Peepahkeechew

Ella Cooper

Ella Lafford

Ellen Ball

Ellen Casimir

Ellen Dorion

Ellen Dreaver

Ellen Hart

Ellen Mckenzie

Ellen Moses

Ellen Toomah

Ellese Koadeth

Ellie Rat

Elmer Hardy

Elmira Oh-Oo-Sis

Elmirie Mirasty

Eloysa Tromatay

Elsie

Elsie Blackbird

Elsie Camsell

Elsie Cook

Elsie Ogemah

Emelie Michell

Emil Howard

Emile Anishinape

Emile Didgere

Emile Dumas

Emile Keith

Emile Marion

Emile Morin

Emile Sep

Emile Yellow Old Woman

Emilia Windigo

Emilie Dazay

Emilien Aitel

Emilien Morin

Emily Bird

Emily Four Dollars

Emily Moustach

Emily Ojoogin

Emily Peter

Emily Sagicheway

Emily Stanley

Emma Beardy

Emma Bird

Emma Blackstar

Emma Budding

Emma Cha

Emma Elton

Emma Fireman

Emma Higgins

Emma Huskey

Emma Ledoux

Emma Lesage

Emma Many Shots

Emma Muskegapoo

Emma Musus

Emma Norman

Emma Northwind

Emma Okanaisaw

Emma Stanley

Emma Wells

Emma Williams

Emmanuel Lopes

Eric Meham

Ernest Bishop

Ernest Fox

Ernest Fox Head

Ernest Halkett

Ernest Wolf Child

Ernestine Boghin

Ernestine Corbiere

Ernestine Lefoin

Ernie Paul Simon

Esau Thunder

Ester Tanger

Etenasia Harriet Sangfrere

Ethel Baldhead

Ethel Ben

Ethel Bull-Back-Fat

Ethel Edwards

Ethel Haldane

Ethel Mcpherson

Ethel Running Antelope

Etienne Colombe

Etienne Harry

Etiennette Misen

Etukitsin (Gleichan)

Eugenie Waychakunew

Eulalie (Qu'Appelle)

Eulalie Veuillot

Eunice (Carcross)

Eunice Mitchell

Euphrasia Louis

Euphrosine Cyr

Eusèbe Jurannie

Eusebe Crow Flag

Eva C. Baptist

Eva Craty Baptiste

Eva Francois

Eva George

Eva Hall

Eva Hoole

Eva Perrish

Eva Standing Ribbon

Eva Wapey

Evangeline Jackson

Evelyn Boonus

Evelyn Gordon

Evelyn Pocette

Evelyn Sharpe

Everest Alex George

Ewart Diffler

Faith Pamela Gordon

Fanny Grasshoper

Fanny Hall

Fanny Matosess

Fanny Ran After

Fanny River Woman

Felix Antoine

Felix Jack

Ferlin Southwind

Firth Rowena

Fisher George

Flora Ahan

Flora Bella Thomas

Flora Dobbs

Flora Jane Tawapisim

Flora Paul

Flora Pitwaniswin

Flora Seekoos

Florastine Tramble

Florence (Fort Resolution)

Florence Bastien

Florence Cawee

Florence Cheechoo

Florence Delorme

Florence Gordon

Florence Hartie

Florence Mcdonald

Florence Morgan

Florence Nepinak

Florence Paul

Florence Weasel Fatt

Florestine Cryer

Florestine Taylor

Flossie Rider

François Desjarlais

Françoise Billette

Françoise Peterson

Frances Pigeon

Francis Alec

Francis Allary

Francis Black Forehead

Francis Cheabies

Francis Chocan

Francis Janvier

Francis Johnson

Francis Macauley

Francis Maximin

Francis Moses

Francis Pitt

Francis Soop

Francis Watson

Francis Webster

Francois Deneyozare

Francois Johnny

Francois Paul

Francoise Louine

Frank Ashkpekeda

Frank Brown

Frank Buhgwahgenene

Frank Burke

Frank Calf Chief

Frank Ferdinand Blackhand

Frank Francis

Frank Grey

Frank Hunting Hawk

Frank Johnny

Frank Kimberly

Frank Mamaniwatum

Frank Many Fingers

Frank Nacot

Frank Plaited Hair

Frank Red Old Man

Frank Thomasson

Frank Ubaldus

Frank Wapiok

Fred (Qu'Appelle)

Fred Bone Rib Medicine

Fred Callingbull

Fred Kashananilowlgran

Fred Louine

Fred Nahwahgezhic

Fred Sarcee Woman

Fred Shanary

Fred Watt

Fred Young

Freddie Thunder

Freddy Bishop

Frederick Baptiste

Frederick James Charles

Frederick Jones

Frederick Kesik

Frederick Lafond

Frederick Lecamp

Frederick Oshkahjukeda

Frederick Watchmaker

Gabriel Beze

Gabriel Carpenter

Gabriel Crane

Gabriel Desjarlais

Gabriel Masson

Gabriel Mikkomusus

Gabriel Poundmaker

Gabriel Weasel Head

Gary Hopkins

Gary James Hopkins

Gary Ross

Gaspard Woodenball

Geneva Hunter

Genevieve Half Leg

Genevieve Ninine

George Augustine

George Bad Arm

George Ballandine

George Baptist

George Big Bear

George Cappin

George Freddie George

George Frog

George George

George Good Rider

George Grover

George Johnson

George Kitchen

George L. Humchitt

George Longneck

George Maningway

George Martin

George Mckay

George Mclundy

George Michel

George Moses (Bishop)

George Moses (Kuper Island)

George Novoligak

George Patrick Samkies

George Paul

George Purdaby

George Quisot

George Roberts

George Robillard

George Scout

George Smith

George Spear Chief

George Spuzzum

George Weasle Robe

Georgie Horasi

Georgina Aratzonne

Georgina House

Gerald Charles Badger

Gerald Kejick

Gerald Trottier

Gerald Wilson

Geraldine Patricia Nanaquawetung

Gertie Red Old Man

Gertrude Ananas

Gertrude Crow Eagle

Gertrude De Laroque

Gertrude James

Gilbert Brown

Gilbert Crow

Gilbert Gardypie

Gilbert Mattinas

Gladys Chapman

Gladys King

Gladys Worm

Gloria White Cow

Gordon Ladouceur

Gordon Lulua

Gordon One Spot

Gowan Gillmor

Grace Chief Moon

Grace Sophie Eninew

Graham Hunting Hawk

Grant Ross

Gretchen Joshua

Grey

Hélène Bruno

Hélène Gooday

Hélène Takaro

Hager Charles

Hanna Grant

Hannah [Coq]

Hannah M. Anderson

Hannah Sittachmck

Hannah Wilson

Harimone Patinande

Harold Araneda

Harold Quinney

Harrie Traill

Harriet (Hay River)

Harriet Bittern Nose

Harriet Hattie

Harriet Jessie Sealhunter

Harriet Mistacheshuk

Harriet Munro

Harriet Pekoday

Harriett Candace

Harriett Ottereyes

Harriette Wadsworth

Harriot Panbrun

Harris Whitecap

Harry Bains

Harry Cardinal

Harry Frederick James

Harry Gilbert

Harry James

Harry Johnny

Harry Jordan

Harry Kakaychewan

Harry Lapatac

Harry Late

Harry Lemilese

Harry Mintuck Mancheese

Harry O'Kanape

Harry Patrick

Harry Spence

Harry Stockin

Harry Wesley

Harvey Cheabies

Harvey Pinesse

Harvey Wilson Beaulieu

Hattie Tryudall

Hector A. Flett

Helen A. Oldpan

Helen Bear

Helen Betty Osborne

Helen Chief Mountain

Helen Gull

Helen Kemp[]

Helen May Seneca

Helen Morrison

Helen Spring Chief

Helena Hayes

Helene Eskamikapiw

Helene Manitowash

Helene Naytowohow

Heli Neyabiskapeweyen

Henri Atchenum

Henri Piché

Henrietta Bear

Henriette Andy

Henriette Myopa

Henriette Nanotch

Henriette Oliver

Henry [Sukkumun]

Henry Achanesa[]ctouh

Henry Andrew

Henry Cheesman

Henry Chuman

Henry Johnny

Henry Lulu

Henry Mamahtwew

Henry Marsden

Henry Matosess

Henry Nepeneskum

Henry Norest Katism

Henry Peeteetuce

Henry Small Leg

Henry Swanson

Henry Willie

Herb Robert Green

Herbert Gabourie

Herbert Mountain

Herbert Redwing

Herman Edward Kiyawasew

Hermas Piche

Hilda Jeffreys

Hilda Wuttunee

Howard Greenbird

Hubert Delorme

Hugh Coming Singing

Hugh King

Hughie Johnson

Hyla Crate

Hyla Moose

Ida Inlsey

Ida Kakiwash

Ida Kiiawisens

Ida Kisawasewis

Ida Mary Caroline Mickey

Ida Ross

Ida Tom

Illa Frogg

Imelda Edwards

Ina Nolan

Indian Girl No. 237

Irene Bertha Andrew

Irene Daniels

Irene Innes

Irene Johnny

Irene Mitchell

Irene Sabourin

Irene Stoney

Irene Teresa Cardinal

Isaac Bird

Isaac Cornwall

Isaac Fisher

Isaac Janvier

Isaac Keshegobenas

Isaac Pain

Isaac Peters

Isaac Thompson

Isabelle Elénaze

Isabelle Huppe

Isabelle Inzel

Isabelle Laviolette

Isabelle Ward

Isadore (Fort Resolution)

Isadore Bescaye

Isaiah Beauvais

Isaiah Cook

Isaiah Powderface

Isbester Ross

Isiah Bittern

Isidore (Fort Providence)

Isidore Black

Isidore Brule

Isidore Ellize

Isidore Mercredi

Isla Little

Ivan John Dreaver

Ivan Mcleod

Ivan Wilson

Ivy Bull Shield

J Darazel

J. Hind Bull

Jack B

Jack Bad Name

Jack Big Prairie Head

Jack Elanik

Jack Good Eagle

Jack Kelly

Jack Linklater

Jack Tairona

Jack Williams

Jacket Kaskaman

Jackie Archie James

Jackie Paul

Jacob Curicteur

Jacob Douglas

Jacob Grey

Jacob Mcleod

Jacques Issinaiaze Black Man

James Albert

James Campbell

James Crain

James Crow Chief

James Crow Shield

James Crowfoot

James Donald Noxsana

James Elmore

James Frank

James Hobson

James Iron Shirt

James Johnston

James Kahkeetookewtapiyou

James Laugher

James Louie George

James Mchallisey

James Muswaggan

James Noksana

James Obotossaway

James Okemow

James Paul

James Sutherland

James Underchief

Jamie Many Times Going

Jane (Fort Resolution)

Jane Baptiste

Jane Calf Child

Jane Cross Arms

Jane Fiddler

Jane Kitchejohn

Jane Many Shields

Jane Mckay

Jane Ogwane

Jane Parker

Jane Salt

Jane Spencer

Jane Warner

Janet Adams

Janet Moar

Janet Moose

Janet Tait

Jannet Ross

Jasper Mitchell

Jean (Fort Providence)

Jean Baptiste Blackbird

Jean Baptiste Hunter

Jean Baptiste Martin

Jean Jacques Mcdonald

Jean K-Ea

Jean Lady

Jean Marie Sepp

Jean Viviers

Jean-Baptiste Bird

Jean-Baptiste Whitebear

Jeanette Hume

Jean-Marie Gazayoue

Jeanne D'arc Naurayi

Jeanne Marie Little Crane

Jeannen Joe

Jeannette Posine

Jeannie Kownirk

Jeannie Lafond

Jemmy Cris

Jennie Fox

Jennie Kostachin

Jennie Toomah

Jennie Twobear

Jenny Hassen

Jerimiah Hoole

Jerome Andrew

Jerome Callingbull

Jerome Kitchikeken

Jerome Martin

Jerome Tsootzani

Jerry Ballentyne

Jerry Napope

Jesephine Louie

Jesse Cusick

Jessie Chamberlain

Jessie Egodgin

Jessie Lucas

Jessie Luggi

Jessie Mary James

Jessie Ogoogin

Jessie Wapoohoo

Jim (Qu'Appelle)

Jim Baker

Jim Baptist

Jim Black Face

Jim Flim

Jim Only Chief

Jimmie Benaouni

Jimmy Adam

Jimmy Bastan

Jimmy Colin

Jimmy Fortin

Jimmy Murphy

Jimmy Piwapiskus

Jimmy Robillard

Jimmy See See Quon

Jimmy Touchie

Joachin Coutepatte

Joan Eugene

Joan Manson

Joan Mikigok

Joanne Chief

Job Andrew Flett

Job. A. Lepatac

Joe Charley

Joe Edwards

Joe Manipan

Joe Moses

Joe Peyetchew

Joe Wet'Cade

John (Sarcee Reserve)

John Abraham

John Alexander

John Anderson

John Baptist Jim

John Bird

John Bird

John Bone Rib Medicine

John Bright Iron

John Bull

John Cameron

John Canadian

John Canadien

John Charles Mcdonald

John Chief

John Chief Moon

John Eninewis

John Faval

John Fisher

John Frederick Sutherland

John Gwok

John Harper

John Hastings

John Jack

John Jacknife

John Jawbone

John Keeper

John Kennedy

John Kioki

John Knott

John Koodlarluk

John Kumawapumeko

John Kunawteewat

John Kuskageezick

John Laurent

John Lazarus

John Lecamp

John Levens

John Lucas

John Merasty

John Moosomin

John Nashkawa

John Oganape

John Oldpan

John Paishk

John Pascal

John Peel

John Peter Memekwesiw

John Poor Eagle

John Rayfiel Peters

John Ross

John Saganash

John Sailors

John Shawun Nebqua Petung

John Sidney Gardypie

John Sophie

John Still

John Stone Bear

John Suzie

John Tchowis

John Tevorna

John Th. Stand at Door

John Thomas Smith

John Wabash

John Wahsagahpun

John Wapoos

John Watsare Aze

John Wilfred Snowshoe

Johnnie Matchap

Johnny Darrosaze

Johnny Dry-Meat

Johnny Jack

Johnny Kahkeetoonewtayyou

Johnny Kiyawasew

Johnny Lamb

Johnny Michel

Johnny Oktayuk

Johnny Peters

Johnny Puskeum

Johnny Sanderson

Johnny Thompson

Johnny Tromatay

Johnson Large

Johnston Coté

Jonah Ebbstone

Jonas Samson

Jonathan Martel

Jos Big Prairie Head

Jos. Many Shots

Joseph (Ontario)

Joseph [Laflsur]

Joseph Alex Cutter

Joseph Andrew

Joseph Basil

Joseph Beboning

Joseph Bigear

Joseph Blackhawk

Joseph Bobonning

Joseph Burnthead

Joseph Cains

Joseph Cameron

Joseph Cardinal

Joseph Chappiere

Joseph Charles

Joseph Chief Body

Joseph Constant

Joseph Desjarlais

Joseph Drunken Chief

Joseph Edgar Hodgson

Joseph Georgeskish

Joseph Hope

Joseph Ignace

Joseph Jacob

Joseph Kisikisewiskan

Joseph Lands

Joseph Lefthand

Joseph Louison

Joseph Ma-Gwa-Sew

Joseph Metat

Joseph Michell

Joseph Myo

Joseph Nali

Joseph Neigabiskapewen

Joseph Netawegabo

Joseph Neyabiskapewayen

Joseph Oig

Joseph Pasquats

Joseph Paul

Joseph Poitois

Joseph Sagutch

Joseph Sakaluk

Joseph Sayees

Joseph Spence

Joseph Stamp

Joseph Star

Joseph Storm

Joseph Thellattene

Joseph Thibault

Joseph Thomas

Joseph Thunderbear

Joseph Tourangeau

Joseph Valdale

Joseph Vitrakwa

Joseph Watchekam

Joseph William Commanda

Joseph Wolfe

Josephine (Qu'Appelle)

Josephine A. Moise

Josephine Arcand

Josephine Big Head

Josephine Canepotato

Josephine Dumont

Josephine Hard Collar

Josephine Harper

Josephine Jacob

Josephine Jocomnum

Josephine Kanipitetew

Josephine Little Leaf

Josephine Mckay

Josephine Napesis

Josephine Norris

Josephine Seymour

Josephine Shebakwan

Josephine Smith

Josephine Standing Buffalo

Josephte Head

Josette Couillonneur

Joshua Apow

Joshua Ckeeskomash

Joshua Jacob

Joshua Jones

Joshua Moses

Joshua Saskatchewan

Josiah Constant

Josie Fox

Josie Plain Woman

Josius Taylor

Jospeh Louis Richard

Jospeh Maynard [Leonard] Toulouse

Joyce Bluebird

Joyce Delores Mcdonald

Jules Couillonneur

Jules Tseleskampten

Julia (Onion Lake)

Julia Boyer

Julia Breland

Julia Crow Chief

Julia Detchen Dzor

Julia Jacobs

Julia Masug

Julia Three Stars

Julianna Piché

Julianna Spring Chief

Julie Bunn

Julie Fantastique

Julie Natakam

Julien Bighetty

Julienne Cardinal

Julienne Sharon Dennis

Juliet Chekachie

Juliette Boudreault

Juliette Wabigijig

Justine Gladu

Justine Jacknife

Justine Kitikaw

Justine Peekeekoot

Kate Blackice

Kate Mcgibbon

Kate Sackhaywaycappo

Katherine Beaver

Kathleen Cranebear

Kathleen Edna Louttit

Kathleen Kabestra

Kathleen Mitchel

Katie Manulth

Katie Taylor

Katy Traill

Kenneth Bear

Kenneth C. Narcisse

Kenneth Lloyd Anderson

Kenneth Mallaway

Kenneth Mitchell

Kipling Antoinette

Kissememow Sinclair

Kitty Coté

Kukinthlikreth

Laura Awakwad

Laura Bird

Laura Lagituk

Laura Pascal

Laurence Hall

Laurie Dick

Lavina Beardy

Lawere Janviern

Lawrence Benjamin

Lawrence Clear Sky

Lawrence Ledoux

Lawrence Mistaken Chief

Lawrence Pany Ermineskin

Lawrence Silverquill

Lawrence Stephen Williams

Lawrence Swain

Lawrence Thompson

Lawrence W. Fatt

Lazare Janvier

Lazarus Charles

Lazarus Gord Prairie Chicken

Leila Tomigo

Lena (St. Mary's Mission)

Lena Alexander

Lena Cardinal

Lena Lord

Lena Osawabine

Lena Ruben

Leo Crowchief

Leo Kicknosway

Leo Larocque

Leo Mitchell

Leo Pipe

Leo Saulteux

Leo Sleeping Wolf

Leon Abraham

Leon Gunn

Leon Lalonde

Leon Mongrand

Leon Run Rabbit

Leonard Baptiste

Leonard Bear

Leonard Julian

Leonard Major

Leonard Piché

Les Mitchell

Leslie Keith Charlie

Leslie Lewis

Leta Powderface

Levi Harper

Libia (Fort Resolution)

Lilias Munro

Lillian Brass

Lillian Fourhorse

Lillian Skipper

Lillian Smoker

Lillian VanEvery

Lillie Walker

Lilly Leo Charlie

Lilly Mcgarty Otakysy

Lily (Qu'Appelle)

Lily Chief

Lily Nicholas

Lily Peal Smith

Lily Rednose

Lily Ross

Lily Shot Both Sides

Lily/Lillie Rupert

Lina Hironcelle

Linda May Cholo

Linus Kinikens

Lisa Enaxch

Liza Etlonzo

Liza Farguson

Lizette Fiddler

Lizzie Boyer

Lizzie Fisher

Lizzie Johnny

Lizzie Joseph Edward

Lizzie Mackland

Lizzie Many Horses

Lizzie Mongoose

Lizzie Neepineskum

Lloyd Leon

Llwellyn Jackson

Lollie Ann Mccorrester

Lonnie Bears Direction

Lorena Thomas

Loretta Norma Smith

Lorne Big Snake

Lorne Ogemah

Louis

Louis (Pine Creek)

Louis [Dine] Masakegon

Louis Bastien

Louis Bellegarde

Louis Betcheldekdhi

Louis Cameron

Louis Kotchiles

Louis Lost

Louis Naas

Louis P. Johnson

Louis Strong

Louis Takaro

Louis Tobie Piché

Louis Tourangeau

Louis Willier

Louisa August George

Louisa Baptiste

Louisa Bull

Louisa Chicken

Louisa Mckay

Louisa Pascal (All Saints)

Louisa Pascal (Loucheau Band)

Louisa Seeseequasis

Louisa Smith

Louisa Steinhauer

Louisa Williams

Louisa Youngchief

Louise Freeman

Louise Gras de Rat

Louise Isaac

Louise Lost

Louise Mountain Horse

Louise Nancy Wakwan

Louise Oshkabewicane

Louise Pryekwaw

Louise Sayer

Louise Seymour

Louise Wawaskkish

Louise Weasel Tail

Lucia Charlougon

Lucia Peaychew

Lucie Bruneau

Lucie Sagutch

Lucie Semantha

Lucille O'Cheek

Lucine Whimpin

Lucy Andrews

Lucy Arabene

Lucy Clay

Lucy Gordon

Lucy Meguanawap

Lucy Michell

Lucy O'Sheam

Lucy Pekoday

Lucy Peter Norris

Lucy Rosy Dan

Lucy Saw Hau Poh Kayo

Lucy Sinclair

Lucy Tsell

Lucy Tukluk

Lydia Whitehead

Lynda Mcpherson

M. Agnes Garson

M. E. Kamkawekew

M. Madeleine Smith

M. Olive Tourangeau

M. Therese Whitecap

M.A. Allary

Mabel Bear

Mabel Camsell

Mabel Crane Bear

Mabel Houle

Mabel Irma Cyr

Mabel Joyce Mcleod

Mabel Kiyawasew

Mabel Mandomin

Mabel Martin

Mabel Moses

Mabel Njootli

Mabel Paull

Mabel Skeid

Mabel Van Gorder

Mabel Walker

Mabel Wood

Mable Black Horse

Madaline Monday

Madeleine (Onion Lake)

Madeleine Benaouni

Madeleine Chalifoux

Madeleine Ctlak'Ale

Madeleine Eskamikapiw

Madeleine Head

Madeleine Jimmy

Madeleine Kodhnose

Madeleine Michell

Madeleine Monias

Madeleine Pr[]Tcho

Madeleine Shanary

Madeleine Wolf Tail

Madeline Colin

Madeline Giroux

Madeline Moonais

Magdalen Beaudry

Magdalen Calf

Maggie Bob

Maggie Cromarty

Maggie Curister

Maggie Dorion

Maggie Fraser

Maggie Laroque

Maggie Lua

Maggie Maminowata

Maggie Martin

Maggie Mcdonald

Maggie Moore

Maggie Mucheasakack

Maggie Sashawaskum

Maggie Torango

Maggie Wanakamik

Maggie Whittney

Magloire Billette

Maglore Whitstone

Maisie Shaw

Malcolm Auger

Malcolm Joseph Auger

Marcel Awikotsace

Marceline Monians

Marg Agasuijlakan

Marg Shekabao

Margaret Andrew

Margaret Bird

Margaret Bruce

Margaret Campbell Mcswain

Margaret Edjeregon

Margaret Emery

Margaret Fox

Margaret Indushozozogeegish

Margaret Jane Bee

Margaret Kesick

Margaret Le Mack

Margaret Louis

Margaret M. Cardinal

Margaret Many Poor Eagle

Margaret Muckaque

Margaret Nancy Venn

Margaret Pard

Margaret Peetawekijick

Margaret Primeau

Margaret Sawaypayiw

Margaret Singebis

Margaret St. Paul

Marguerite

Marguerite (Qu'Appelle)

Marguerite Assassayo

Marguerite Collins

Marguerite Darazele

Marguerite Ducharme

Marguerite Fallardeau

Marguerite Lincleter

Marguerite Moose

Maria Desjarlais

Maria Evans

Maria J. Cook

Maria Kaspwat

Maria Kruger

Maria Lathlin

Maria Mclean

Maria Murdock

Maria Pepin

Maria Susie

Maria Trachi

Marie A. Bell

Marie Adeline Piche

Marie Albert

Marie Albertine Robillard

Marie Alexandrine Opikokew

Marie Anne Ratfat

Marie Aquasis

Marie Bear

Marie Beaver

Marie Bighetty

Marie Caroline Cardinal

Marie Celestine Tourangeau

Marie Charlotte

Marie Christine Dawatzare

Marie Diaume

Marie Elizabeth Fantastique

Marie Elizabeth Seekoos

Marie Elizabeth Yadzaray

Marie Emile Dustyhorn

Marie Estelle Wolf

Marie Eulalie Piwapsiskus

Marie Eustella Piche

Marie Gilberte Crow

Marie Jack

Marie Kakitomustus 'Leduc'

Marie Labelle

Marie Lalonde

Marie Louise Acoose

Marie Louise Gazon

Marie Louise Hainsworth

Marie Louise Laviolette

Marie Louise Piché

Marie Louise Smith

Marie Lucie Beaver

Marie Madeleine Beaulieu

Marie Madeleine Dénéyoussé

Marie Madeleine Fiza

Marie Madeleine Laferty

Marie Mckay

Marie Natakam

Marie Oh-Oo-Sis

Marie Reine Scatch

Marie Rose

Marie Rose Iasens

Marie Rose Sabourin

Marie Sabourin

Marie Saké

Marie Seepeeqascan

Marie Suzanne Opikokew

Marie Thérèse Bob

Marie Theopholie

Marie Therese Door

Marie Thorne

Marie Tootoos

Marie Tripderoche

Marie Ulla

Marie Virginie Quinnie

Marie Yadzaray

Marie-Adele Adziu

Marie-Adele Dominque

Marie-Rose Dorrossage

Marion Land

Marjorie Hind Bull

Mark Wah Pe Ka Ni Waup

Marry Kechege

Marsha Thunder

Martel Lenaigre

Martha Anderson

Martha Auger

Martha G. Sukedjeweskang

Martha Kashkesh

Martha M.

Martha Margaret Kunnezzi

Martha Mcleod

Martha Natsiapik

Martha Phillip

Martha Rivers

Martha Root

Martha Scott

Martial Siwap

Martial Tawepesim

Martin Johnny

Martin Paskweyak

Martin Souliere

Martin Sweeps Toward The Fire

Martina Small Legs

Marvin Jeff

Mary A. Desjarlais

Mary Adela Settee

Mary Agatha Windigo

Mary Agnes Houle

Mary Agnes Johnston

Mary Agnes Ward

Mary Alma Levi

Mary Andrew

Mary Ann Black

Mary Ann Delorme

Mary Ann Fletcher

Mary Ann François

Mary Ann Job

Mary Ann Robinson

Mary Ann Samson

Mary Ann Siwap

Mary Ann Suzan Clara Ottereyes

Mary Anne Agathe

Mary Anne Greenland

Mary Anne Sanecko

Mary Anne Soulle

Mary Antoinette Pascal

Mary Baptiste

Mary Barnes

Mary Bertha Eva Lepiné

Mary Blanchard

Mary Blue Wings

Mary Bob

Mary Bone

Mary Buckskin

Mary Camsell

Mary Captain

Mary Charlette

Mary Cheebotobie

Mary Clair

Mary Clarke

Mary Custer

Mary Dénéru

Mary D'Allieboust

Mary Delorme

Mary Dettanekease

Mary Dixon (Cross Lake)

Mary Dixon (Morley)

Mary Elaine George

Mary Elliot

Mary Eva Iron Head

Mary F Keewatincappo

Mary Fighting The Battle

Mary Francois

Mary Gehue

Mary Ginnish

Mary Grace Moses

Mary Hilda Elizabeth Bigstone

Mary Jack

Mary Jane Brown

Mary Jane Cook

Mary Jane Head

Mary Jane Indian

Mary Jane Mitchel

Mary Jane Rednose

Mary Jane Ross

Mary Jane Sparvier

Mary JaneYahyahyacum

Mary Josephine Daniels

Mary Josie Siah

Mary Judith Calf Bull

Mary Jules

Mary Kirkness

Mary Kumapawesit/Kumapowesit/Rumapawesit

Mary Laurent

Mary Lefthand

Mary Lightning

Mary Louise Oshie

Mary Louise Sagassige

Mary Lucy

Mary Lucy Leather

Mary Madeleine Bernard

Mary Major

Mary Mandomin

Mary Manossa

Mary Marsden

Mary Martha Iron Head

Mary Martin

Mary Medweiash

Mary Mountain Horse

Mary Napeneskum

Mary Netathli

Mary P[]Batte

Mary Petawayway

Mary Pokiak

Mary Quackegesick

Mary Rabbit

Mary Rose Arcand

Mary Rose Was Getting Up

Mary Sharphead

Mary Shot Both Sides

Mary Spider

Mary Stella Alook

Mary Strong

Mary Sutherland

Mary Suzie Hoof

Mary Swallow

Mary Taylor

Mary Tharé

Mary Toney

Mary Tookuluak

Mary Twain

Mary Udzi

Mary Vincent

Mary Viviers

Mary Wadsworth

Mary Williams

Mary Yellowlodge

Mary Yvonne Beaver

Maryann Many Fingers

Mary-Ann Skipper

Maryanne Wesley

Mary-Jane Kitchen

Mary-Jane Tawapisim

Mary-Virginia King

Masie Bella Whetford

Matheu Lackawe

Mathewson Bull

Mathieu Kamascatishishit

Mathilda Large

Matilda Bisaillon

Matilda Colin

Matilda David

Matilda Esquimau

Matthew Mckenzie

Matthew Two Bear

Maud Jackson

Maud Tapewaywaypenasick

Maud Waposewyan

Maud Wibokamigad

Maureen Mary Grace Bob

Maurice Frog Head

Maurice Lesage

Maurice Nicholas

Maurice Young

Maxine King

May Harris

May Nysok

Mcgahey (Mount Elgin)

Melanie Cardinal

Melanie Masson

Melanie Quaw

Melanie Walker

Melior Reindeer

Meni Konakipi

Merilda Napess

Merle Paul

Michael Antoine

Michael Charley Macheegabow

Michael Gerald Rabbitcarrier

Michael Jean Sapay

Michael Maskatepwist

Michael Peter Perswain

Michael Prince

Michael Sutherland

Michael Windigo

Micheal C. Moses

Michel Akiwenzie

Michel Kanamatchew

Michel Lamb

Michel Matinas

Michele Smith

Mike Calf Robe

Mike Crow Spreading His Wings

Mike Oombash

Mildred Edna Moses

Mildred James

Milly Kamamatchew

Mina Nero

Minnie Boucher

Minnie Natwapinashkam

Minnie Reddish Guns

Minnie Rider

Minnie Spy

Mitchell Joseph

Modest Kosteinagant

Modeste Dorrossage

Moise Janvier Watchapez

Moise Jim

Moise Koawhe

Moise Larivere

Moise Minoweshkang

Molly Irene Moon

Mona

Monica Black Kettle

Moonias Therese

Morin Joachim

Morley Snake

Moroni Quakegesick

Morris Justin

Morris Keewatin

Morris Rooster

Moses

Moses (Little Bone)

Moses (Shingle Point)

Moses Andrew

Moses Badger

Moses Beardy

Moses Tom

Moses Uilok

Muriel Plaited Hair

Myrtle Bertha Oates

Myrtle Jane Moostoos

Myrtle Moosoos

Myrtle Richardson

Myrtle Riley

Nancy

Nancy Adelaide Grandjambe

Nancy Atchenum

Nancy Blackice

Nancy Cheabies

Nancy Flett

Nancy Janvier

Nancy Keewatin

Nancy Lampquin

Nancy Mcpherson

Nancy Moody

Nancy Naistus

Nancy Okemasis

Nancy Sagutch

Nancy Saw-Phaw-Pah-Kay-00

Nancy Shawinaw

Nancy Sinclair

Nancy Tooshenan

Nancy Tsetso

Nanette Eskamikapiw

Nanokeesic (Sioux Lookout)

Naomi Margot Cardindal

Narcisse Gazoer

Narcisse Tchowis

Neil Anwunk

Nellie Bonnetplume

Nellie Bremner

Nellie Fallardeau

Nellie Horrisey

Nellie Kiutesi

Nellie Night

Nellie Orr

Nellie Sims

Nellie Three Guns

Nelson Peter Spence

Nelson Sophy

Nephirin Morin

Nicholas Sebaston

Noah Thomassie

Noel Daniel Raymond

Noel Thomas Cremains

Noemie Michell

Nora Blacksmith

Nora Jane

Nora John

Nora Many Tail Feathers

Nora Moostoos

Nora Napaces

Nora Wasecunna

Noreen Verone Crowhurst

Norma Pauline Frank

Norman Bob

Norman Clarence Aleck

Norman Jackson

Norman Kahkekaypinesse

Norman Kruger

Norman Mark

Norman Mckay

Norman Nice Cutter

Norman Robinson

Norman Thunder

Octavie Didzere

Ole Johnson Peter

Olive Helene Firth

Oliver Cochrane

Olwen Studhorse

Oscar Justice

Ossemeemas

Owen James Asapace

P. Williams (Kuper Island)

Pat Dodgiing Horse

Pata

Patrice Dumas-Sarcee

Patrice Martin

Patrice Pircheto

Patricia Marilyn Joseph

Patrick Chah

Patrick Gro Ventre

Patrick Joe

Patrick Marquis Opisinon

Patrick N. Prince

Patrick Sailors

Patrick Tanner

Patrick Tootoos

Patsy Grioux

Pattee Peducket

Paul Chocan

Paul Dumas

Paul Emile Land

Paul Joseph

Paul Legace

Paul Lewis

Paul Little Wolfe

Paul Loonskin

Paul Nezcroche

Paul Peter Mcginty

Paul Saomitani

Paul Shorty

Paul Stony

Paul Watchmaker

Paul White Fish

Paul Wolf

Paula

Paula Owl Child

Paula Standing

Pauline Beaulieu

Pauline Johnson

Pauline Laviolette

Pauloosie Meeko

Pearl Brave Rock

Pearl Joe

Pearl Michael

Peggy Bull

Percy Ochapawace

Perry George Siberian

Peter Anderson

Peter Beacrois

Peter Beauvais

Peter Big Head

Peter Bighetty

Peter Chubb

Peter Crazy Bull

Peter Cross Buck

Peter Eau Ois

Peter Good Rider

Peter Jacobs

Peter Kapkagesik

Peter Louis Alexander

Peter Michael Anderson

Peter Michael Purdaby

Peter Okimaw

Peter Pelissay

Peter Peterson

Peter Plain

Peter Redbreast

Peter Siah

Peter Smith

Peter Wayne Wiedemann

Philip Armstrong

Philip Brightnose

Philip Canada

Philip Jack

Philip Joshua (A)

Philip Joshua (B)

Philip Marten

Philip Mitchell

Philip Never Gets Out

Philip Pekoday

Philip Redhead

Philip Swain

Philippe Sanderson

Phillip Mcnabb

Phillip Small Leg

Phillip Wadsworth

Philomena Bruyere

Philomena Naytewehew

Philomene (Qu'Appelle)

Philomene Amajiwegijig

Philomene Debosiga

Philomene Laroque

Philomene Maskatepwist

Philomene Mcivor

Philomene Rednose

Philomina Quinn

Philomine Desjarlais

Philomine Naytowohow

Phoebe Pokiak

Phyllis Red Gun

Piché Joseph

Piere Sewepayiw

Pierre Beaulieu

Pierre Bob

Pierre Bull Dog Fly

Pierre Cardinal

Pierre Cursitor

Pierre Daniel

Pierre Flett

Pierre Janvier

Pierre Kakitomustus

Pierre Kaniswawetang

Pierre Lamouelle

Pierre Okimaw

Pierre Paquet

Pierre Trachi

Pierre Tromatay

Pius Allen

Pius Calf Robe

Priscilla Beatrice Bear

Priscilla Prairie Chicken

Pruden Augustine

Queenie Small Eagle

Rachel Hairline

Rachel Heavy Head

Rachel Henderson

Ralph Calah

Ralph Cat Face

Ralph Crowded That Way

Ralph Jumbo

Ramona Lynn Diablo

Ramona Taylor

Raphael Corrigal

Raphael Katakwapit

Raphael Nah-Kah-Nah-Qua-Hung

Raphael Tomykatie

Rawley Isadore Dan

Raymond A. Brown

Rebekah Agnes Sealhunter

Reggie Allan

Regie Boyer

Regina George

Regis Rivier

Regis Thomas

Remea Peesoopahtaw

Remi Snake Eater

Reuben Fox

Rhoda Black Plume

Rhonda Ekin

Richard Allan Mandamin

Richard Cook

Richard Murphy Allen Thomas

Richard Shumaeshi

Richard Smith

Richard Thomas

Richard Whitecap

Ricky Walter Charlie

Rita Loon

Rita Williams

Robert Chahebugiscounit

Robert Gibson

Robert Lightfoot

Robert Lonesinger

Robert Mcgibbon

Robert Mcnab

Robert Myo

Robert Running In The Middle

Robert Sutherland

Robert Teya

Robert Thompson

Robert Toasi

Robert Wells

Roderick Beardy

Roderick Keesick

Roderick Wascowin

Rodrique Piwapiskus

Roger Tchowis

Ronald Frezie

Ronald Gets Lots Of Wood In The Night

Ronald Saulteaux

Rosa Denet'e

Rosa Lost

Rosalie Benson

Rosalie Hartley

Rosalie Keeneeqwayneepeeness

Rosalie Mamahtwew

Rosalie Moses

Rosalie Mustatip

Rosalie Paul

Rosalie Piche

Rosalie Sywap

Rosalie Viviers

Rosalina Johnny

Rosaline Bird

Rose Ada Davis

Rose Adrian

Rose Crow Eagle

Rose Johnson

Rose Kratar

Rose Marie Adolph

Rose Mary Lowhorn

Rose Mary Scalp Lock

Rose Mary Wolfe

Rose O'Reilly

Rose Rabbit

Rose Wemigwans

Rose Worm

Rosie Austin

Rosie Bull Shields

Rosie Martel

Rosie Michell

Rosine Déranger

Rosy Michael David

Rowland Pechawis

Roy King

Roy Umpherville

Ruben Sandyou

Ruby Curley

Ruby Quackageezick

Rupert Tanner

Russel Swain

Russell Rufus Cook

Ruth Kennedy

Ruth Kyooeu

Ruth Redsky

Ruth Shining Double

Sabeth Sutherland

Sabeth Wabano

Sabina Ernest David

Sadie Jack

Sally May Patrick

Salomi Laframboise

Sam Crowchild

Sam Redsky

Sam Simon Oskisin

Sam Young Skunk

Sampson Omisinahsqutaimi

Sampson Whitehead

Samson Edgar

Samson Harris

Samson Mclean

Samson Nine Oclock

Samuel (Fort Providence)

Samuel (Qu'Appelle)

Samuel Anghame

Samuel Bigsky

Samuel Byshei

Samuel Chapkebregumb

Samuel Gardner

Samuel Good Child

Samuel Justice

Samuel Sealhunter

Samuel Smallgeese

Samuel Stimson

Samuel Watson

Samuel Wesley

Samuel Whonock

Sanders (Ontario)

Sanderson (Birtle)

Sandra Seymour

Sara Black Eye

Sara Denerou

Sara Thicestone

Sarah Bird (Brandon)

Sarah Bird (Gordon's)

Sarah Bohuer

Sarah Briton

Sarah Doris Stewart

Sarah Fauquier

Sarah Gaetz

Sarah Gastz

Sarah Healy

Sarah J. Sinclair

Sarah Jack

Sarah Jane Eagle

Sarah Jane Koosh

Sarah M. Brass

Sarah M. Cochrane

Sarah Maccoisis

Sarah Marsum

Sarah May Good Day

Sarah Mikinak

Sarah Moses

Sarah Night

Sarah Sampson

Sarah Soosay

Sarah Spence

Sarah Tetlechi

Sarah Thomas

Sarapop Black Plume

Saul Moses

Seymour Hayes

Shannon Coo-Pay-Pay

Shirley L. Peter

Shirley Leslie Williams

Shirley Link

Silas Haneka

Silas Thomas Frog

Simeon Ashnipinishkam

Simon Altman

Simon Big Road

Simon Burns

Simon Francis Jeffries

Simon Gontek

Simon Gotchin

Simon Napotokan

Simon Oibeau

Simon Sayees

Simon Tom

Sinclair Anderson

Sinclair Nepaneshkum

Sinclair Pestawayan

Solomon Applegarth

Solomon Askkewe

Solomon Corning

Solomon Good

Solomon Hamilton

Solomon Steersman

Sophia Edgar

Sophia Julia Half

Sophia Mcleod

Sophia Queskakpo

Sophia Sinclair

Sophia Whitecap

Sophia Yellow Old Women

Sophie (Fort Resolution)

Sophie Arnoose

Sophie Baptist

Sophie Casimir

Sophie George

Sophie Grant

Sophie Joseph

Sophie Kea

Sophie Monias

Sophie Moore

Sophie Noothlenu

Sophie Pangooish

Sophie Pettel

Sophie Rain

Sophie Rains

Sophie Sarceewoman

St. Pierre Bellys[]sow

Stanley Big Swan

Stanley Crate

Stanley Crow Eagle

Stanley Frank

Stanley Gullion

Stanley Herkimer

Stanley Joseph

Stanley Paul

Stanley Setah

Stella Constant

Stella Desjarlais

Stella Keeper

Stella Wuttunee

Stephane Fiseman

Stephanie Joe

Stephen Cameron

Stephen Franklin

Stephen Jandreau

Stephen Medicine Shield

Stephen Paul

Stephen Roberts

Stev Wolfe

Steven Stevens

Stewart Spencer

Stoney Johnson

Student No. 0131

Susan Blackbird

Susan D. John

Susan Ignatius

Susan Mccallum

Susan Pierre

Susan Sachaywaycappe

Susan Sharphead

Susan Two Young Men

Susanna Tait

Susie Anderson

Susie Bastien

Susie Bull Shields

Susie Keysick

Susie Little Ace

Susie Little Axe

Susie Small Wolf

Suzan Commandant

Suzanna Grand'Jambe

Suzanne Bimmard

Suzanne Dénéganze

Suzanne Four Horns

Suzette Cryer

Suzette Merasty

Suzie Many Good

Suzie S. Wolf

Sybil Anishinabi

Sydney Checkochee

Sydney Wesley Mountain

Sylvester Patrick

Tangie Dorothy

Taylor Santo

Teresa Jeffries

Thérèse Manderidéf

Thérèse Mitchell

Thaddeus Leonard

Thelma Good

Theodore Cook

Theodore Mckay

Theophane Johnny

Theophile Dick Billy

Theresa

Theresa Ewenin

Theresa Houl

Theresa Thomas

Theresa Wemigwans

Therese Alec

Therese Lariviere

Therese Marlo

Therese Okitigo

Therese Piwapiskus

Therese Thomas

Thomas Alcrow

Thomas Campbell

Thomas Dickson

Thomas Grande Jambe

Thomas Jim

Thomas Ladouceur

Thomas Loutittt

Thomas Mason

Thomas Morissette

Thomas Musus [Larocque]

Thomas Nyalti

Thomas Ombash

Thomas Pekoday

Thomas Ross

Thomas Simon

Thomas Three Bulls

Thomas Tyrell

Thomas Wapahoo

Thomas Wapoos

Thomas Yellow Old Woman

Thos Wawanapetungs

Three Stars

Tibia (Fort Resolution)

Tillian Mckay

Tina Pelletier

Tina Seaton

Tom Black Face

Tom Many Horses

Tom Rider

Tommy Aleck

Tommy Captain

Tommy Jones

Tommy Willier

Trudeau (Manitoulin Island)

Ubald Nicolas

Uriah Baxter

V.F. Davin

Valerie Le Caruie

Velma Kabestra

Vera Underwood

Verna Martineau

Verneda David

Veromi Johnson

Veronica Classetow Canute

Veronica Saganaki

Veronique Benaouni

Veronique Desjardins

Veronique Houle

Veronique Levasseur

Veronique Sywap

Veronique Ward

Victor (Fort Resolution)

Victor Sugar

Victor Yellow Knee

Victoria Hunt

Victoria Kaspwat

Victoria Kathleen Stewart

Victoria Kelly

Victoria Marjorie Large

Victoria Pewapiskus

Victoria Still

Victoria Trout

Victoria Ward

Victorine Lépiné

Vidal Dumond

Vierna Manitos

Viola Gets Wood

Violet Kayasowatam

Violet McKay

Violet William

Virginia Bird

Virginia Collins

Virginia Corbiere

Virginia Fidele

Virginia Moses

Virginia Tchawis

Virginie Hamelin

Virginie Kahkeetoomay

Vital Lafferty

Vital Red Morning

Vital Sonfrere

Vital T'Lo

Vivian Gets Wood

Wallace Across the Mountain

Wallace Creighton

Walter Big Crow

Walter Carlick

Walter Choutsi

Walter Dennis

Walter Green

Walter Poorman

Walter Powhuna

Walter Powshuna

Walter Stevens

Walter Weasel Horn

Watson Huntinghawk

Waylon Akoak

Wellesley Fisher

White Bright Star

Wilbur Mountain Horse

Wilfred Arcand

Wilfred Eagle Speaker

Wilfred Lalo

Wilfred Pratt

Wilfred Stewart

Wilfred Toto

Willard Frank William

William

William (Qu'Appelle)

William Alexson

William Armstrong

William Bernard

William Cardinal

William Charasse

William Chevaise

William Chicago

William Courtoreille

William Crowe

William Delver

William Esquimau

William George

William Hamilton

William Head

William Jones

William Kaskup

William Kennedy

William Manijins

William Maquina

William Merasty

William Miller

William Millie

William Norbert

William Noye

William Owen

William Pasquats

William Peter

William Petsetuce

William Richard

William Sauteau

William Steersman

William Tchéa

William Thomas

William Thomas Bird

William Winnipeg

Williamson (Manatoulin Island)

Willie Black Forehead

Willie Blackice

Willie Desjarlais

Willie Henry

Willie Joseph

Willie Lachance

Willie Mckay

Willie Medicine

Willie Raymond Fisher

Willie Ross

Willie Stonefish

Willie Sutherland

Wilson Wuttunee

Winnifred Moody

Wolf Child

Yate'Ie Monique

Yinnito Taylor

Yvette Walters

Yvon T. Thunder

Yvonne Thunder

Yvonne Wabosons

Zaccheus Minow

Zar Morris Jack

Zephaniah Charles

Zotique Kahkikyas