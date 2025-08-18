Nova Scotia

16-year-old taken to hospital following motorcycle crash in New Glasgow, N.S.

By Haeley DiRisio

Published

The side of a New Glasgow Regional Police vehicle is seen in New Glasgow, N.S., in this file photo. (Andrea Jerrett/CTV Atlantic)
The side of a New Glasgow Regional Police vehicle is seen in New Glasgow, N.S., in this file photo. (Andrea Jerrett/CTV Atlantic)