New Brunswick

Pointe-du-Chêne man charged with personation of a peace officer: N.B. RCMP

By Melanie Price

Published

The N.B. RCMP says firearms, several pieces of police uniforms including duty belts, a Ford Taurus, radios, lights and sirens, and more were seized from a Pointe-du-Chêne residence.
The N.B. RCMP says firearms, several pieces of police uniforms including duty belts, a Ford Taurus, radios, lights and sirens, and more were seized from a Pointe-du-Chêne residence.