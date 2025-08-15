ADVERTISEMENT

Nova Scotia

Helicopter crashes while fighting Long Lake, N.S., wildfires

By Sean Mott

Updated

Published

A helicopter with Nova Scotia’s Department of Natural Resources is seen flying over the area near Eden Lake in Pictou County on May 2, 2025. (CTV Atlantic/Jonathan MacInnis)
A helicopter with Nova Scotia’s Department of Natural Resources is seen flying over the area near Eden Lake in Pictou County on May 2, 2025. (CTV Atlantic/Jonathan MacInnis)