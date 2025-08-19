ADVERTISEMENT

Windsor

Essex OPP warns of counterfeit money in the county

By Kate Otterbein

Published

Bank notes issued by the Bank of Canada are seen in a display case at the Bank of Canada Museum in Ottawa, on Wednesday, Sept. 4, 2024. THE CANADIAN PRESS/Justin Tang
Bank notes issued by the Bank of Canada are seen in a display case at the Bank of Canada Museum in Ottawa, on Wednesday, Sept. 4, 2024. THE CANADIAN PRESS/Justin Tang (Justin Tang/The Canadian Press)