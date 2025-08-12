ADVERTISEMENT

Northern Ontario

Sault man faces multiple charges in years long break-and-enter spree

By Dan Bertrand

Published

The Sault Ste. Marie Police Service's Division 2 location is on Brock Street at the corner of Wellington Street East downtown. The new site is beginning initial operations on April 28, 2025 and opened to the public on May 27, 2025. (File photo/Supplied/Sault Ste. Marie Police Service)