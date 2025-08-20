ADVERTISEMENT

Montreal

Few Quebecers believe Legault’s promised cabinet shuffle will change anything; half want him to step down

By The Canadian Press

Published

Quebec Premier Francois Legault, centre, shakes had with Quebec Lt. Gov. Michel Doyon, right, after the cabinet was sworn in during a ceremony at the Quebec Legislature, in Quebec City, Thursday, Oct. 20, 2022. (Jacques Boissinot/The Canadian Press)