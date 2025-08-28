Edmonton

Firearm trafficking charges laid in connection with guns recovered at crime scenes: RCMP

By Karyn Mulcahy

Published

Mounties say this gun seized from Maskwacis, Alta. is related to an investigation into trafficking of firearms. (Credit: RCMP)
Mounties say this gun seized from Maskwacis, Alta. is related to an investigation into trafficking of firearms. (Credit: RCMP)