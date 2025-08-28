Edmonton

Edmonton teen reported missing since Tuesday evening

By Alex Antoneshyn

Published

Myles Mclean, 13, is seen in undated photos handed out by Edmonton police on Aug. 27, 2025, when they asked for the public's help finding the missing teen. (Source: Edmonton Police Service)
Myles Mclean, 13, is seen in undated photos handed out by Edmonton police on Aug. 27, 2025, when they asked for the public's help finding the missing teen. (Source: Edmonton Police Service)