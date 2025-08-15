ADVERTISEMENT

Edmonton

Ag producers inviting Albertans to experience farm life this weekend for Open Farm Days

By Alex Antoneshyn

Published

Charlotte Wasylik, a member of the family-run Chatsworth Farm near Vermilion, Alta., pets a pig on Aug. 14, 2025. (Miriam Valdes-Carletti / CTV News Edmonton)
