ADVERTISEMENT

Calgary

‘Did not sleep’: YYC passengers brace for potential Air Canada flight cancellations

By Tyler Barrow

Published

Canadians appear on a "YYC" sign at Calgary International Airport in Calgary, Alta., Monday, Oct. 10, 2022. (THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh)
Canadians appear on a "YYC" sign at Calgary International Airport in Calgary, Alta., Monday, Oct. 10, 2022. (THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh)