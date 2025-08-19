ADVERTISEMENT

Barrie

Senior found asleep in running car with white powdery substance, stack of cash: Barrie Police

By Julianna Balsamo

Published

An 80-year-old man from Midhurst is facing drug possession and drug trafficking charges in Barrie, Ont. after being found with a white powdery substance and paraphernalia on Aug., 18, 2025. (Barrie Police)