ADVERTISEMENT

Prince Edward Island

Woman, 22, arrested for impaired driving resulting in two deaths: P.E.I. RCMP

By Haeley DiRisio

Published

An RCMP patch is seen on the shoulder of Assistant Commissioner Brian Edwards, Officer in Charge of the Surrey RCMP, during a news conference about the city's municipal police force transition, in Surrey, B.C., on Friday, April 28, 2023. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck