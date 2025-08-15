ADVERTISEMENT

Nova Scotia

West Dalhousie, N.S., wildfire grows to 406 hectares; evacuation order expanded

By Andrea Jerrett

Published

Fire trucks are pictured in West Dalhousie, N.S., on Aug. 13, 2025. (Courtesy: Valley Eye Photography)
Fire trucks are pictured in West Dalhousie, N.S., on Aug. 13, 2025. (Courtesy: Valley Eye Photography)