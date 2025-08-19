ADVERTISEMENT

Nova Scotia

‘There’s a place for everyone here’: Halifax Lancers offer horseback riding for children with disabilities

By Haeley DiRisio

The Halifax Lancers and Easter Seals Nova Scotia partnered to offer a Learn to Ride program for children and young adults living with disabilities. (CTV Atlantic/ Mike Lamb)
