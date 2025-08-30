Nova Scotia

Pictou County man wanted on provincewide arrest warrant: N.S. RCMP

By Stephanie Tsicos

Published

A man wearing a black t-shirt is standing with his arms crossed.
Nova Scotia RCMP shared a photo of Jeremy Llewellyn Nickerson, 46, of Pictou County Saturday, Aug. 30, 2025, who is wanted on a provincewide arrest warrant. (Source: Nova Scotia RCMP)