ADVERTISEMENT

Nova Scotia

How to enjoy the beauty of Nova Scotia without going into the woods

By Jennifer Heudes

Published

A trail in Purcell's Cove, N.S., is pictured with a barrier across it on Aug. 9, 2025 in compliance with Nova Scotia's woods ban. (CTV Atlantic / Melanie Price)
A trail in Purcell's Cove, N.S., is pictured with a barrier across it on Aug. 9, 2025 in compliance with Nova Scotia's woods ban. (CTV Atlantic / Melanie Price)